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Роскомнадзор ужесточит требования к владельцам популярных аккаунтов в соцсетях

Блогеров с аудиторией более тысячи человек могут обязать сообщать о себе в РКН

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Владельцев аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых выше тысячи человек, могут обязать предоставить Роскомнадзору информацию о себе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителей Роскомнадзора, информация, распространяемая вне СМИ, должна содержать достоверные данные о владельце или распространителе такой информации в объеме, достаточном для его идентификации. Это требование касается персональных страниц пользователей социальных сетей, но, как отметили в ведомстве, часто не соблюдается.

Теперь же эти правила могут быть уточнены и применяться к тем, у кого ежедневная аудитория превышает тысячу человек, уточнили в Роскомнадзоре. Нововведение предполагает, что такие пользователи должны будут предоставить Роскомнадзору свои ФИО и контактные данные для передачи юридически значимой информации. Это не является регистрацией в ведомстве, а лишь уведомлением о том, что владелец аккаунта распространяет информацию, подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, предложение также включает запрет на размещение рекламы российским компаниям на публичных страницах, если пользователи не предоставили свои данные Роскомнадзору, добавили в ведомстве.

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