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Стало известно, почему руководители в России против удаленки для сотрудников

Лишь каждый пятый руководитель готов перевести команду на удаленку

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Shutterstock

Только 22% руководителей готовы перевести команду на гибридный или удаленный формат работы. Это показало исследование Юлии Старостиной, владельца онлайн-школы для управленцев Strong Manager, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Опрос был проведен среди 453 руководителей и топ-менеджеров российских компаний.

Так, в 2020 году, когда российские компании столкнулись с необходимостью перевести своих сотрудников на удаленный формат работы, 76% руководителей и топ-менеджеров заметили негативное влияние на рабочие процессы. Однако, несмотря на начальные трудности, всего 22% руководителей сохранили интерес к гибридному формату работы или полной удаленке. Большинство (54%) в 2024 году предпочитают традиционный офисный формат работы, считая его более эффективным.

В настоящее время 72% руководителей и их команды работают исключительно в офисе. 18% руководителей выбрали гибридный формат работы, совмещая офисные дни с работой из дома. Удаленный формат работы полностью практикуется только 10% руководителей и их команд.

Основными проблемами, связанными с удаленной работой, руководители назвали невозможность убедиться в том, что сотрудники работают в положенные часы (46%). 37% руководителей отметили, что с течением времени почувствовали разобщенность в команде, а рекордные 82% руководителей постоянно беспокоятся о результате работы удаленных сотрудников. Среди менее распространенных негативных факторов были названы страх технических неполадок (18%) и потеря лидирующих позиций вне офиса (12%).

Опрос руководителей выявил ключевые проблемы в управленческих навыках. 52% отметили трудности с постановкой и делегированием задач, а также с контролем результатов на разных этапах проекта. 47% менеджеров выразили желание научиться управлять манипуляциями со стороны подчиненных. 37% руководителей хотят совершенствовать навыки грамотного планирования многоэтапных проектов, включающих несколько сотрудников. Наравне с этим 36% руководителей обозначили интерес к проработке мотивации сотрудников и эффективного применения обратной связи, включая как похвалу, так и конструктивную критику.

Из ключевых выводов проведенного исследования можно сделать следующий.

Удаленный формат управления быстро «вскрывает» все недостающие компетенции руководителя, которые были не так видны в традиционном офисном варианте управления. А так как тренд на удаленный и гибридный формат работы продолжается, это стимулирует руководителей осознанно и целенаправленно повышать свою управленческую квалификацию. В нынешних реалиях уже недостаточно просто разбираться в своей сфере, чтобы быть хорошим руководителем. Крайне важным становится умение управлять людьми, причем не по наитию, а освоив это на уровне инструментов, навыков, как профессию. Чтобы уметь достигать поставленных компанией целей силами разных сотрудников: и удаленно работающих, и недостаточно квалифицированных, и молодых представителей поколения Z.

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