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Гарантии соцпакета оказались для россиян важнее более высокой зарплаты

Большинство россиян не откажутся от соцпакета в пользу более высокого дохода

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Depositphotos

Почти 86% соискателей не готовы отказаться от соцпакета при трудоустройстве в пользу более высокой зарплаты. Хотя первое, на что обращают внимание в предложении о работе, — уровень ее оплаты. Такие данные аналитики проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» получили в ходе исследования для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

20,4% участников опроса считают критически важной информацию о соцпакете в описании вакансии. Для 14,8% ключевой видится информация о графике работы компании и ее местоположении.

Также соискатели обращают внимание на описание отдельных требований к соискателю, связанных с личными качествами и привычками, особенности в обязанностях и информацию о карьерном росте.

При этом 37,8% соискателей не указывают в своих резюме желаемый уровень зарплаты. 22,4% избегают информации о личных качествах. 13,7% респондентов не раскрывают в полной мере многие трудовые навыки.

Ради хорошей работы с высоким уровнем дохода соискатели готовы пожертвовать требованиями к ее местоположению. Так ответили 61,5% участников опроса. Остальные участники исследования могут пойти на уступки по графику работы, скорректировать свои привычки и нарастить компетенции.

«Наше исследование показало, что гарантии соцпакета для большинства людей дороже денег. Даже при существенном повышении зарплаты сотрудники не готовы жертвовать медицинским страхованием. Работодатели в этом году активно расширяют соцпакет, включая в него не только программу ДМС, но и защиту от несчастных случаев для сотрудников, а также страховку на случай онкологии и критических заболеваний. Кроме того, большим спросом пользуется превентивная медицина, например, программы по управлению здоровьем персонала. На фоне дефицита кадров подобные решения становятся важным конкурентным преимуществом в гонке за ценные кадры, особенно для IT-компаний, банков и других финансовых структур, а также телекоммуникационных компаний», — прокомментировала Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

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