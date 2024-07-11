Россиян предупредили об опасности чрезмерного употребления фруктов

Одним из принципов здорового питания является потребление 25-30 г клетчатки ежедневно. Одним из ее основных источников являются фрукты, однако некоторые из них при избыточном потреблении могут нанести серьезный вред здоровью, предупредила в разговоре с «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

Она отметила, что клетчатка улучшает перистальтику кишечника, предотвращая запоры, удерживает воду, смягчая кал и улучшая процесс дефекации, быстро насыщает, предотвращая переедание, связывает холестерин в кишечнике и помогает его выводить из организма, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако в некоторых фруктах содержится большое количество сахара (фруктозы). К таким фруктам, в частности, относятся: бананы, манго, виноград, ананас, киви, черешня.

«Большая часть (85%) фруктозы, которая в организме практически не используется, превращается в кишечнике и печени в глюкозу и гликоген, а далее в жиры. Избыточное потребление фруктозы может привести к негативным последствиям: жировая болезнь печени, ожирение, сахарный диабет», — предупредила врач.

Кроме того, по ее словам, избыточное потребление фруктов негативно влияет на функционирование почек — повышается их фильтрационная способность, через фильтрующие почечные канальца попадают более крупные молекулы, такие как белок.

Вдобавок при избыточном потреблении фруктов повышается калорийность питания, а в сочетании с малоподвижным образом жизни создаются благоприятные условия для появления лишних килограмм и развития ожирения. Увеличивается проницаемость стенок кровеносных сосудов, что создает благоприятные условия для формирования атеросклеротических бляшек. Возрастает уровень инсулина, что ведет в инсулинорезистентности (потеря чувствительности клеток к инсулину), накоплению жировых клеток в печени и развитию неалкогольной жировой болезни печени.

«Чтобы не навредить организму, выбирайте фрукты с низким содержанием сахара: малину, голубику, ежевику», — посоветовала специалист.

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