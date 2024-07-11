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Назван неожиданный продукт для укрепления иммунитета и повышения энергии

Профессор Рысева: такого состава, как у масло какао, нет ни в каких БАДах

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Depositphotos

Масло какао, которое входит в состав шоколада, является натуральным антиоксидантом и требуется организму человека для поддержания здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета РОСБИОТЕХ Лариса Рысева.

По ее словам, антиоксиданты, предназначенные для борьбы с окислительными процессами для лучшего иммунитета человека, представлены в полном объеме только в этом продукте.

«Уникальное свойство масло какао обеспечивают феролы, содержащиеся в продукте в четырех состояниях: альфа, бета, гамма, дельта. Такого состава нет ни в каких биологически активных добавках (БАД). В них содержатся только альфа-антиоксиданты, полученные химическим путем», — добавила эксперт.

Она подчеркнула, что масло какао — это натуральный растительный жир, его свойства созданы самой природой. Помимо антиоксидантов, в масло какао содержатся олеиновая, пальмитиновая, стеариновая жировые кислоты, образующие уникальные триглицериды. Эти компоненты дают человеку энергию.

«В другой масложировой продукции тоже можно встретить эти триглицериды, но в масле какао их количество составляет больше 80%. Вы принесете пользу своему здоровью, если будете употреблять напиток на основе какао-порошка с высокой долей содержания масла какао 20-25%. В чистом виде масло какао можно купить в продуктовых и специализированных кондитерских магазинах. Оно долго хранится, не плавится при комнатной температуре, не прогоркает», — резюмировала Рысева.

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