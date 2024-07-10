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Пьяный россиянин угнал машину прямо с разгрузки товара

В Кургане мужчину задержали за угон машины, которая разгружала товар

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Pixabay

Житель Кургана стал фигурантом уголовного дела после того, как угнал машину. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, в день инцидента водитель во время выгрузки товара оставил дверь автомобиля открытой, а ключи – в замке зажигания. Подозреваемый воспользовался этим и угнал машину.

В полиции оперативно узнали о произошедшем и ввели план «Перехват». Россиянина задержали в одном из населенных пунктов Белозерского округа, средство передвижения вернули владельцу.

Подозреваемого задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В рамках законодательства за такое преступление он может получить до пяти лет лишения свободы.

Известно, что в момент произошедшего фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. По какой причине он решил угнать машину, неизвестно. Мужчина ранее уже был неоднократно судим, статьи, по которым его привлекали к ответственности, не уточняются.

Ранее в Екатеринбурге осудили мужчину, который угнал машину скорой помощи.

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