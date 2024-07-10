В России мужчина вскрыл магазин, чтобы в нем поспать

В городе Троицке Челябинской области молодой мужчина вскрыл магазин, чтобы в нем поспать. Об этом пишет паблик VK »31TV.RU ».

Около 5 часов утра местный житель выдавил стеклопакет и залез в магазин. Как показывают камеры видеонаблюдения, он прогулялся по торговому залу, выбрал место и улегся, чтобы спать.

На место приехали сотрудники ЧОП «Варяг». Они зафиксировали взлом, разбудили молодого человека, а также вызвали наряд полиции.

Позже правоохранители сообщили, что мужчине 26 лет. По его версии, он возвращался поздно ночью домой, но силы покинули его. Он начал искать ночлег поблизости. Полиция начала проверку.

До этого, в феврале, полуголый россиянин вылез из окна, напал на прохожих. Инцидент произошел в Башкирии. Неадекватный мужчина вылез из окна на втором этаже, спустился вниз и подрался там с двумя мужчинами. Позже он залез обратно.

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