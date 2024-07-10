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Россиянка поверила мошенникам, скачала приложение банка и лишилась почти 7 млн рублей

В Белгороде пенсионерка отдала мошенникам 6,8 миллиона рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Пожилая женщина из Белгорода отправила аферистам около семи миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Злоумышленники заявили женщине, что являются сотрудниками правоохранительных органов. По их словам, произошла утечка данных, после которой мошенники попытались украсть у пенсионерки деньги.

«Белогородке настоятельно рекомендовали перевести все накопления на счет якобы безопасной сейфовой ячейки», – поделились в ведомстве.

Чтобы сделать это, по инструкции аферистов россиянка скачала приложение банка и перевела накопления. В результате она лишилась 6,8 миллиона рублей.

Спустя время неизвестные заявили, что для возврата средств нужно отправить еще 800 тысяч рублей, но женщина отказалась брать кредит. После этого «правоохранитель» нагрубил россиянке и, поняв, что с ней говорят мошенники, пострадавшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники ведомства устанавливают личности преступников.

Ранее российская пенсионерка передала аферистам около 24 миллиона рублей.

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