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Челябинец изнасиловал пожилую тещу с деменцией

В Челябинской области мужчину задержали за изнасилование пожилой тещи

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Depositphotos

Жителя Челябинской области подозревают в изнасиловании 90-летней пенсионерки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Кусе. По словам собеседника, жена подозреваемого заперла пожилую мать с деменцией на замок. После этого россиянин проник в комнату и изнасиловал пенсионерку. О причинах такого поступка не сообщается. Узнав о произошедшем, супруга обратилась в полицию.

«Мужчина задержан и водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело», – сообщается в публикации.

До этого в Омске осудили иностранца, который похитил ждавшую автобус девушку с остановки. Он затолкал незнакомку в машину, после чего вывез в безлюдное место и надругался. После произошедшего армянин отпустил россиянку, и она написала заявление в полицию.

Суд приговорил мигранта к восьми годам лишения свободы, которые он проведет в колонии старого режима.

Ранее пьяные россияне изнасиловали собутыльника из-за грубого требования уйти из его дома.

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