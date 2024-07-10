Air France объяснила появление билетов на прямые рейсы из Парижа в Москву

Французская авиакомпания Air France опровергла информацию о возобновлении прямых рейсов из Франции в Россию. Билеты, которые на время были доступны на сайте, были размещены по ошибке. Об этом сообщает ТАСС.

В авиакомпании подчеркнули, что ее рейсы в Москву и обратно в текущий момент приостановлены. Там отметили, что, «возможно, рейсы временно отображались», но эта проблема была решена.

10 июля на сайте Air France появилась возможность найти билеты на рейсы из Парижа в Москву и обратно. Все этапы бронирования, а также оплата были доступны пользователям. Билет в одну сторону стоит порядка €280.

До этого авиакомпания Air France-KLM заявила, что оценивает потери в летний сезон в €160-180 миллионов из-за того, что пассажиры не хотят летать в Париж на фоне Олимпиады.

Air France и Transavia France сталкиваются с сокращением ожидаемых на летний сезон доходов из-за Олимпийских игр 2024 года в Париже. Трафик в/из французской столицы ниже, чем ожидалось, и ниже, чем в другие крупные европейские города, заявили в авиакомпании.

Ранее самолет Air France экстренно сел из-за задымления на борту.