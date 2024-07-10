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Полиция начала проверку после того, как мужчина напал на девушку из-за прически

В Москве МВД проводит проверку после инцидента с участием певицы Ермак в метро

Полиция Москвы начала проверку после конфликта в метро между мужчиной и певицей Анастасией Ермак из-за внешнего вида последней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

На данный момент специалисты ведомства изучают кадры. Проверка поможет установить место, время и другие обстоятельства.

О произошедшем сообщила сама девушка. По ее словам, она зашла в вагон вместе с другом и, когда мужчина начал ее снимать, спросила, не блогер ли он, так как привыкла, что иногда ее фотографируют без разрешения. Затем пассажир спросил, русская ли она и девушка ответила положительно.

«После этого начался уже хейт, полный абьюз в мою сторону и в сторону моего товарища. Ему не понравилась моя внешность, моя короткая прическа. Говорил, что я позорю русский народ своей внешностью», – поделилась Ермак.

После этого мужчина стал выгонять ее из вагона. Вместе с другом россиянка пыталась пройти вперед по вагону и просила помощи, но ее игнорировали, а неизвестный продолжал преследовать. В результате они вышли на станции и обратились к полиции.

Ранее в Новосибирске мужчина напал на молодого учителя, внешний вид которого ему не понравился.

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