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Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве в Великобритании

Sky News: подозреваемый в убийстве семьи британского комментатора задержан

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Shutterstock

Полицейские задержали подозреваемого в тройном убийстве на востоке Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

Издание подчеркивает, что сотрудники правоохранительных органов начали розыск 26-летнего мужчины сразу после того, как были обнаружены тела женщин.

В публикации отмечается, что полицейские при задержании не применяли оружие.

Инспектор-детектив из отдела по расследованию особо тяжких преступлений в Бедфордшире Джастин Дженкинс подчеркнула, что в настоящее время никто другой в связи с расследованием не разыскивается.

Издание подчеркивает, что в момент задержания подозреваемый был ранен, ему оказывается медицинская помощь.

До этого стало известно, что в городе Буши в графстве Хартфордшир на востоке Англии злоумышленник застрелил из арбалета трех женщин.

Трагедия произошла в семье спортивного комментатора телеканала BBC Five Live Джона Ханта. Когда мужчина вернулся в свой особняк после работы, он обнаружил тела супруги и двоих дочерей. Источники в полиции сообщили, что три женщины были связаны, а затем застрелены.

Ранее в Лондоне неизвестный ранил двух человек из арбалета.

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