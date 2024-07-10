Выпускникам Первого казачьего университета присвоили казачьи офицерские чины

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) выпустил специалистов в области гуманитарных и цифровых технологий, биотехнологий и рыбного хозяйства, сообщает пресс-служба вуза. Всего дипломы получил 31 казак.

Как отметил духовник университета, ответственный секретарь Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин, ребята взвалили на себя «труд просвещения и обучения».

В свою очередь, ректор Арсений Миронов поздравил казаков и напомнил о непростых задачах университета.

«Быть казаком – большая ответственность. За несколько лет вашей учебы казачество существенно изменилось – оно выросло. Казаки сегодня – не только те, кто помнит своих предков, свои казачьи корни. Это люди, которые устремлены в будущее и готовы служить стране. Как это было и на протяжении всей истории России», — обратился он к выпускникам.

Дипломы с отличием казакам вручил почетный гость, референт управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко.

Также на мероприятии состоялось вручение документов о присвоении по приказу атамана ЦКВ казачьих офицерских чинов, которое провел начальник управления по работе с казачеством, войсковой старшина Станислав Ильин.

Отмечается, событие завершилось церемонией прощания со знаменем Первого казачьего университета.