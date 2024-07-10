Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выпускникам Первого казачьего университета присвоили казачьи офицерские чины

Первый казачий университет подготовил 31 казака

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) выпустил специалистов в области гуманитарных и цифровых технологий, биотехнологий и рыбного хозяйства, сообщает пресс-служба вуза. Всего дипломы получил 31 казак.

Как отметил духовник университета, ответственный секретарь Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин, ребята взвалили на себя «труд просвещения и обучения».

В свою очередь, ректор Арсений Миронов поздравил казаков и напомнил о непростых задачах университета.

«Быть казаком – большая ответственность. За несколько лет вашей учебы казачество существенно изменилось – оно выросло. Казаки сегодня – не только те, кто помнит своих предков, свои казачьи корни. Это люди, которые устремлены в будущее и готовы служить стране. Как это было и на протяжении всей истории России», — обратился он к выпускникам.

Дипломы с отличием казакам вручил почетный гость, референт управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко.

Также на мероприятии состоялось вручение документов о присвоении по приказу атамана ЦКВ казачьих офицерских чинов, которое провел начальник управления по работе с казачеством, войсковой старшина Станислав Ильин.

Отмечается, событие завершилось церемонией прощания со знаменем Первого казачьего университета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами