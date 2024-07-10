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В Госдуме заявили, что YouTube стреляет себе в ногу, блокируя российские каналы

Хинштейн: YouTube блокировками вынуждает Россию строить свою инфраструктуру

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Depositphotos/«Газета.Ru»

Американский видеохостинг YouTube блокировками российских каналов вынуждает Россию строить собственную инфраструктуру. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Так он прокомментировал сообщение Роскомнадзора о том, что YouTube с 2020 года заблокировал более 200 каналов российских СМИ и общественных деятелей.

По мнению Хинштейна, цензурирование российских каналов на YouTube показывает, что видеохостинг используется в качестве орудия в информационной войне с Россией. Политик считает, что темпы блокировок будут только наращиваться. Он призвал рассматривать альтернативные отечественные площадки, чтобы не остаться «у разбитого корыта».

«Своими блокировками YouTube, сам того не понимая, стреляет себе в ногу. Он буквально вынуждает нас строить собственную инфраструктуру, при которой надобность в услугах зацензурированного видеохостинга просто отпадет», — написал Хинштейн.

Сообщалось, что в 2020 году американский видеохостинг заблокировал доступ к 13 каналам, в 2021 — 21 интернет-странице, в 2022 — к 63 страницам, в 2023 — к 27 каналу, а с начала 2024 года YouTube ограничил доступ к 83 каналам.

Кроме того, в Роскомнадзоре сообщили, что видеохостинг по-прежнему не удалил более 61,3 тыс. запрещенных материалов.

Ранее Олег Газманов призвал к «залпу» по YouTube после блокировки.

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