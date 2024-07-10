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Власти Таллина хотят переименовать Московский бульвар в Киевский

ERR: Московский бульвар в Таллине планируют переименовать в Киевский

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Depositphotos

Власти столицы Эстонии планируют переименовать Московский бульвар в Киевский не позднее октября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно плану действий городской управы, бульвар должен получить новое название не позднее октября», — говорится в сообщении.

Вице-мэр Таллина Мадле Липпус, которая курирует сферу городского планирования, заявила, что процесс переименования не будет сложным. По ее словам, городские власти имеют дело с участком улицы, на котором нет зданий с адресом, что упрощает процесс смены названия.

Предложение переименовать Московский бульвар в Киевский изначально поступило еще в марте 2022 года. Однако занимавший в то время пост мэра Таллина Михаил Кылварт ответил на инициативу отказом.

В мае власти города Ужгорода, расположенного на западе Украины, переименовали 10 топонимов, в рамках закона о так называемой декоммунизации. В настоящее время в стране идет «война с памятниками» и топографическими названиями, которые связаны с советской историей.

Ранее памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно.

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