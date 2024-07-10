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В Удмуртии машина протаранила автобус с пассажирами, пострадали более 20 человек

В Удмуртии 22 человека пострадали в аварии с участием автобуса

В Удмуртии произошла авария с участием автобуса. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на территории Воткинского района. По предварительным данным, водитель машины марки Lada выехал на встречную полосу, после чего врезался в автобус. В момент аварии в салоне последнего находились 40 пассажиров.

Во время ДТП пострадали 22 человека, в том числе трое детей. У всех диагностировали травмы различной степени тяжести, о деталях не сообщается. Водителя и пассажирку легковой машины медикам спасти не удалось.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и спасательные службы», – поделились в ведомстве.

Сотрудники МЧС также прибыли в район, где произошло ДТП. Они помогают достать водителя машины и пассажирку. На кадрах с места аварии заметно, что врезавшийся в автобус автомобиль получил значительные повреждения. Второй участник аварии съехал с дороги и завалился набок.

На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе М-10 произошел пожар после столкновения грузовиков.

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