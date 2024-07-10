«Дура, закрой рот»: воспитательница из частного детсада издевалась над ребенком

Жительница подмосковного Видного обратилась в правоохранительные органы с жалобой на воспитательницу частного детского сада, который посещала ее полуторагодовалая дочь. Женщина утверждает, что педагог била ее ребенка и издевалась над ним. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Речь идет о учреждении «Барбоскин». Мать дошкольницы рассказала, что стала замечать у дочери ссадины и ушибы после возвращения из детского сада, ребенок выдавал чрезмерно эмоциональную реакцию при виде горшка и устраивал истерики без очевидных причин. После этого женщина приобрела диктофон и положила его в карман дочери, чтобы узнать, что происходит во время пребывания девочки в группе.

«Дура ты! Я таких дур еще не видела! Ты дура сплошная. Есть в полосочку, а ты сплошная. Куда? Куда тебя выгнать? На улицу? Я сейчас тебя выкину в снег. В сугроб выброшу сейчас на улицу. Выброшу туда. Рот закрой! Я тебе сейчас закрою рот. Еще будешь орать?» — слышен на записи, предоставленной матерью ребенка, голос взрослого, предположительно воспитательницы.

Также на записи слышно, как горько плачет дочь женщины.

В СК Подмосковья заявили, что возбудили дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении детей до шести лет».

Ранее в Вологодской области осудили заведующую детсадом за жестокое обращение с ребенком.