Муфтий Башкирии назвал никаб чуждым явлением и сравнил его с балаклавой

Муфтий Башкирии Айнур Биргалин заявил «Газете.Ru», что он не против запрета никаба, потому что государству трудно распознать женщину в такой одежде. Между тем хиджаб — обязательный предмет одежды для женщины в исламе, уверен Биргалин.

«Никаб — это то, что закрывает полностью лицо и оставляет только вырез глаз. Это с точки зрения безопасности создает некие проблемы в плане идентификации лица, туда же относятся всякого рода балаклавы, маски, каски, которые закрывают лицо и не дают этого человека распознать. Поэтому если государству угодно, что такие меры нужны для нашей безопасности, то мы не против запрета никабов. Для нашего региона это неактуальный вопрос, потому что у нас так исторически и не ходили, и не ходят, и ходить не собираются в никабах. Это для нас чуждое явление по сути», — сказал он.

При этом муфтий отметил, что выступает против запрета хиджабов, так как это «обязательное повеление Всевышнего».

«Хиджаб — одежда, которая закрывает все тело женщины, за исключением лица. Оно остается открытым, руки до кистей и ноги до щиколоток открыты — это уже обязательное повеление Всевышнего, в котором указывается, что остальные части тела должны у женщины закрытыми. Поэтому хиджаб — это красная линия для мусульман. Если нельзя будет ходить в никабах, то мы тоже поддерживаем этот законопроект, когда действительно стало необходимо с точки зрения безопасности. Какие-то бандиты, захватчики ходят в никабах, балаклавах, масках и всякого рода одеяниях. Поэтому разделяем два понятия: никаб — это одно. Запрет никаба мы поддерживаем, а запрет хиджаба мы не поддерживаем, выступаем против этого», — заключил он.

До этого Биргалин в своем Telegram-канале заявил, что принятие закона, запрещающего ношение религиозной одежды в общественных местах, нарушит права мусульман и свободу вероисповедания в России. По его мнению, введение таких запретов противоречит Конституции. Муфтий считает, что это также может вызвать рост ксенофобии в России.

3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов. На следующий день духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло решение о временном запрете на ношение никабов в регионе. А 8 июля главное духовное управление мусульман в Северной Осетии рекомендовало отказаться от ношения никаба.

Ранее глава СПЧ заявил, что ношение никаба не относится к сфере прав человека.