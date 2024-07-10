В Ростовской области поймали подростка, который пытался поджечь пункт гуманитарной помощи

Подростка из Ростовской области подозревают в том, что он пытался поджечь гуманитарную помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Семикаракорске. По версии следствия, 17-летний студент местного учебного заведения подошел к пункту на проспекте Бориса Куликова, но сотрудники ФСБ оперативно его задержали.

У молодого человека нашли спички и бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. В отношении подростка возбудили уголовное дело.

Известно, что студент уже привлекал внимание правоохранителей. В 2023 году его поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

До этого в Петербурге осудили на 15 лет россиянина, который поджог военкомат. Соответствующее задание он получил от неизвестного через мессенджер. По словам куратора, за выполнение осужденному полагалось 100 тысяч рублей. После того, как мужчина согласился, ему выслали все инструкции.

В результате поджога повреждения получила стена здания. После диверсии мужчине вознаграждение не выплатили.

Ранее в Москве мужчину заподозрили в диверсии после того, как он сделал фото военкомата.