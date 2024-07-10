Мужчина с наркотиками рассчитывал убежать от полиции на такси

Полиция задержала в Санкт-Петербурге мужчину с наркотиками, который убегал на такси. Об этом сообщает газета »Фонтанка» со ссылкой на сообщения полиции.

«Житель Нового Девяткино провалил в Приморском районе Петербурга побег от полиции. Он прятался в парадной и пытался уехать от патрульных на такси, но до последнего не хотел расставаться с наркотиками», — сообщает издание.

Инцидент произошел в понедельник, 8 июля, когда на набережной Черной речки, 24, внимание сотрудников полиции привлек подозрительный мужчина.

После того как мужчина с наркотиками был задержан, выяснилось, что он был ранее судим по аналогичной статье, а при себе у него было обнаружено почти 200 грамм наркотических средств.

До этого в Амурской области осудили женщину, работавшую на преступников за наркотики.

Преступники платили россиянке по 800 рублей за каждое выполненное задание, а также снабжали ее таблетками МДМА и гашишным маслом.

Ранее сообщалось, что сотрудница тюрьмы передавала наркотики заключенным и получила срок за контрабанду.