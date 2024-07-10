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В украинских войсках создан батальон из осужденных

«Судебно-юридическая газета»: на Украине сформировали батальон из осужденных

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Максим Блинов/РИА Новости

В Сухопутных войсках Украины создали батальон из осужденных, который насчитывает от 400 до 800 военных. Об этом сообщает украинское издание «Судебно-юридическая газета».

Батальон получил название «Характерники». Он будет действовать в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Издание уточняет, что осужденные приняли военную присягу и скоро приступят к выполнению боевых заданий.

До этого пленный украинский солдат рассказал, как в ВСУ создаются штрафбаты. По его словам, в такие воинские подразделения попадают люди, впавшие в немилость к прежним командирам или непригодные для службы в армии.

17 мая Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации осужденных. Он предусматривает, что во время проведения мобилизации или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное увольнение (УДО) для прохождения военной службы за контрактом.

Ранее стало известно, что в Британии хотят освободить 40 тысяч заключенных.

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