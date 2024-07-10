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Суд прекратил дело против петербургского священника Михнова-Вайтенко

Суд Петербурга закрыл дело священника Михнова-Вайтенко по сроку давности

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Петроградский районный суд закрыл административное дело против священнослужителя Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

«Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Григория Михнова-Вайтенко, привлекаемого по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Священника обвиняли по статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшей нарушение общественного порядка. Суд постановил прекратить производство по делу в связи с истечением сроков давности.

17 февраля священника Апостольской православной церкви задержали на выходе дома при попытке провести панихиду у Соловецкого камня. Незадолго до этого Санкт-Петербургская митрополия опубликовала обращение с призывом игнорировать заявления Михнова-Вайтенко, который не является священником РПЦ.

Позже сообщалось, что священника не удалось доставить в суд, так как ему потребовалась госпитализация. У Михнова-Вайтенко диагностировали инсульт. В результате Петроградский районный суд вернул материалы дела об административном правонарушении, поскольку рассматривать материалы по правонарушению, если наказание предусматривает арест, без фигуранта нельзя.

Ранее бывший схиигумен Сергий обратился к Путину с прошением о помиловании.

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