Россиянам рассказали, опасны ли для человека пауки средней полосы

Пауки, обитающие в средней полосе, не представляют опасности для человека. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский.

«Но стоит одновременно понимать, что в принципе любой паук может, по крайней мере, попытаться укусить человека. И чем большего он размера, тем больше он преуспеет», — предупредил эксперт.

По его словам, укус крупного паука, например крестовика, аналогичен укусу осы. Однако никакого отравления не последует, возможно лишь локальное раздражение.

Энтомолог посоветовал не истреблять пауков, поскольку они являются очень важной составляющей экосистемы, способствующей снижению численности вредоносных насекомых.

В министерстве экологии и природопользования Московской области до этого сообщили, что жара в столичном регионе может поспособствовать размножению нетипичных для местности насекомых, в том числе богомолов, пауков-ос и виноградных улиток.

По данным экологов, теплолюбивые виды насекомых еще несколько лет назад образовали в Подмосковье колонии, а сейчас расширяют территорию обитания, продвигаясь с юга на север региона.

Ранее биолог объяснил, как избавиться от муравьев и ос на участке.