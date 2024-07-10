Выживший при штурме в ростовском СИЗО террорист дал показания

Даниил Камнев, единственный выживший при штурме СИЗО-1 в Ростове-на-Дону террорист, дал первые показания. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что на допросе он рассказал, что использовавшиеся при захвате ножи террористы приобрели за 5000 рублей благодаря сотрудникам режимного отдела. Камнев указал на конкретных сотрудников, которые покупали холодное оружие, затем заворачивали его во флаги с исламскими надписями и проносили в камеры в коробках.

10 июля Telegram-канал Mash сообщал, что в деле о захвате террористами СИЗО-1 появился второй обвиняемый — заключенный, которого задержали в начале бунта. Он остался в живых и дал подробные показания, как его сокамерникам удалось подготовить побег и кто помогал им доставать запрещенные в изоляторе предметы.

16 июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники младшего инспектора Виктора Кончакова и начальника оперативного управления ФСИН по Ростовской области Александра Богма, угрожая заточками. Они требовали машину и освобождения. Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году.

Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

Ранее несколько сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону уволили после захвата заложников.