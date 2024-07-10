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Лысый россиянин не одобрил короткую стрижку незнакомки и выгнал ее из вагона метро

360.ru: в Москве мужчина прогнал девушку из метро из-за внешности

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РИА «Новости»

В московском метро мужчина грубо прогнал девушку с короткими волосами. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент произошел после того, как россиянка со знакомым села в поезд на станции «Сокольники». За ними зашел пассажир, который стал снимать девушку. Мужчина поинтересовался, русская ли она, и указал на то, что россиянка, по его мнению, плохо выглядит. Не исключено, что он намекал на ее короткие волосы.

Во время конфликта агрессивный человек, по словам пострадавшей, нападал на ее знакомого.

Как сообщает РЕН ТВ, после этого пассажир стал выгонять девушку и ее друга из вагона. В результате пара вышла из поезда и обратилась к полиции.

«До последнего я не хотела уходить из вагона, но оставаться там было опасно для жизни», – поделилась пострадавшая.

В комментарии для журналистов сотрудники МВД рассказали, что на данный момент проводят проверку. Сейчас они проводят необходимые мероприятия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.

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