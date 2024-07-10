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В Чебоксарах завершился Кубок России по легкой атлетике

Легкоатлеты из Подмосковья завоевали пять медалей в финале Кубке России

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Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья завоевали 5 медалей в финальный день Кубка России по легкой атлетике в Чебоксарах, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Легкоатлеты завоевали 1 золотую, 3 серебряных и 1 бронзовую медали.

Бегун Сергей Дубровский победил на дистанции 1500 м, второе место в забеге на 200 м занял Андрей Лукин, а на 400 м — Владимир Лысенко.

Также Владимир Панасенков занял второе место в метании копья, а Дмитрий Тарабин взял бронзу.

Всего спортсмены из Подмосковья завоевали 16 медалей: 3 золотые, 8 серебряных и 5 бронзовых.

Всего в Кубке России приняли участие 700 легкоатлетов.

Напомним, Кубок России по легкой атлетике проходил с 7 по 9 июля в Чебоксарах.

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