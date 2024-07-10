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Политолог заявил о способности России отстоять свой суверенитет

Политолог Лунев: Россия не раз переживала попытки иностранной интервенции

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Сегодня, спустя 300 лет после победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении, перед Россией снова стоит историческая миссия по защите своей государственности и суверенности, заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

Политолог указал на то, что за свою историю Россия неоднократно переживала масштабные попытки иностранной интервенции.

«Завоеватели использовали разные подходы для покорения России: военные технологии, создание антироссийских коалиций и поиск предателей внутри страны для дестабилизации обороны и наступательного потенциала», — сказал Александр Лунев.

Он отметил, что на эту удочку в период Северной войны попался гетман Запорожского войска Иван Мазепа.

«Мазепа предал Петра I, который в бою отстаивал русскую государственность и под натиском одной из лучших армий Европы в те годы разрабатывал новые стратегии и тактики, адаптировал гражданскую экономику под нужды военного времени, регулярно общался с командирами и рядовыми о священной миссии, за которую они в ответе», — добавил политолог.

Он напомнил, что гетман настроил против императора свое войско и сделал свой народ разменной монетой для политических и военных интриг западного агрессора.

«Мазеповцы пошли дальше: они включили предательство в свой культурный код, позаимствовав цвета шведского флага в своих флажках. История покажет, что гетман и его соратники допустили серьезную ошибку, работая по указке шведских элит и подогревая антироссийские настроения», — отметил Александр Лунев.

Противостояние России со Швецией продлилось несколько трудных лет, но в конечном счете противник потерпел стратегическое поражение.

По словам эксперта, сегодня история повторяется.

«Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно представляет Мазепу как национального героя, а в украинских учебниках по истории гетмана преподносят как борца за свободу и справедливость, что, конечно, извращает реальность. Это неудивительно, ведь он сам чем-то напоминает продавшегося гетмана», — считает политолог.

По мнению Лунева, Россия обязательно справится с задачей по защите своей государственности и суверенности.

10 июля в России отмечается День победы в Полтавском сражении.

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