МЧС объяснило причину пожара в сочинском суде

Пожар в суде в Сочи произошел из-за неисправного кондиционера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МЧС России по Краснодарскому краю.
«Неисправность [системы — «Газета.Ru»] кондиционирования», — заявили в экстренных службах.
Пожар в здании районного суда в Сочи начался днем 10 июля. Огонь быстро распространился по территории площадью 600 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.
До этого в Сочи пожарные локализовали возгорание в здании суда в микрорайоне Лазаревское.
В этот же день пожар произошел на складе по переработке вторсырья в Волгограде. Площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров. Отмечается, что загорелся картон на открытой территории по сортировке вторсырья. На место прибыли более 60 специалистов и 19 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае неизвестные спалили с помощью луп 230 гектаров пшеницы.