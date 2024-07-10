Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МЧС объяснило причину пожара в сочинском суде

Пожар в суде в Сочи произошел из-за неисправного кондиционера

close
100%
«ЧП ЛАЗАРЕВСКОЕ/СОЧИ»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП ЛАЗАРЕВСКОЕ/СОЧИ»

Пожар в суде в Сочи произошел из-за неисправного кондиционера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МЧС России по Краснодарскому краю.

«Неисправность [системы — «Газета.Ru»] кондиционирования», — заявили в экстренных службах.

Пожар в здании районного суда в Сочи начался днем 10 июля. Огонь быстро распространился по территории площадью 600 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого в Сочи пожарные локализовали возгорание в здании суда в микрорайоне Лазаревское.

В этот же день пожар произошел на складе по переработке вторсырья в Волгограде. Площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров. Отмечается, что загорелся картон на открытой территории по сортировке вторсырья. На место прибыли более 60 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае неизвестные спалили с помощью луп 230 гектаров пшеницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами