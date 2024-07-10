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Отец террористов из Дагестана сидит на карантине в СИЗО Махачкалы

RT: отец террористов из Дагестана Омаров сидит на карантине в СИЗО Махачкалы

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Depositphotos

Экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров, сыновья которого участвовали в теракте в Дагестане, в настоящее время находится на карантине в СИЗО Махачкалы. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Он утверждает, что во вторник Омарова возили на следственные действия. Его подозревают по двум статьям: «Легализация денежных средств» и «Мошенничество».

Один из сыновей Омарова возглавлял МФЦ в Махачкале. Ранее он записал видео с извинениями после произошедшего теракта. Сейчас он с братьями уже на свободе — после того, как все отбыли административный арест по статье «Мелкое хулиганство».

«У местных жителей в отношении сыновей бывшего главы, которые участвовали в теракте, есть версия, что они готовились к нападению и тренировались», — рассказал источник.

Он добавил, что в Сергокалинском районе много лесов и глухих мест, где они могли спокойно тренироваться стрелять.

23 июня вечером вооруженные боевики напали на синагоги и церкви в Дербенте и Махачкале. В результате этого возбудили уголовное дело по статье «Теракт». 25 июня отца нападавших Магомеда Омарова отправили за решетку на десять дней. На допросе он признался, что знал о том, что его сыновья исповедовали радикальный ислам.

Ранее в Дагестане правоохранители приступили к работе по выявлению лиц, связанных с боевиками.

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Теракт в Дагестане
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