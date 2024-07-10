Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший схиигумен Сергий попросил Путина о помиловании

Бывший схиигумен Сергий обратился к Путину с прошением о помиловании

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) обратился к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании. Об этом сообщает издание URA.RU.

В 2021 году силовики штурмом взяли Среднеуральский женский монастырь, который ранее был захвачен схиигуменом Сергием. Бывшего священнослужителя задержали, а позже арестовали. Его обвинили в доведении до самоубийства. Также на бывшего схимонаха завели дела по статьям «Самоуправство» и «Нарушение права на свободу совести».

В ноябре 2021 года Романова приговорили к 3,5 года колонии. В январе 2023 года прокурор потребовал приговорить бывшего схимонаха Сергия к семи годам лишения свободы по делу о разжигании ненависти.

«Прошу Вас помиловать и освободить меня от дальнейшего отбытия наказания по следующим основаниям. В 1998 году я был пострижен в рясофор (иночество), в 2001 рукоположен во священника, в 2001 году пострижен в мантию, а в 2006 году в великую схиму», — обратился к Путину Сергий в своем письме.

Также отлученный от церкви Сергий указывает, что среди его заслуг — строительство 20 храмов и 5 монастырей, а также постоянная работа с бездомными и другими социально-уязвимыми гражданами.

До этого Мосгорсуд смягчил наказание Николаю Романову (бывшему схиигумену Сергию) по делу о возбуждении ненависти и вражды.

Ранее в СК возбудили дело на белгородца за разжигание ненависти против граждан России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами