Бывший схиигумен Сергий попросил Путина о помиловании

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) обратился к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании. Об этом сообщает издание URA.RU.

В 2021 году силовики штурмом взяли Среднеуральский женский монастырь, который ранее был захвачен схиигуменом Сергием. Бывшего священнослужителя задержали, а позже арестовали. Его обвинили в доведении до самоубийства. Также на бывшего схимонаха завели дела по статьям «Самоуправство» и «Нарушение права на свободу совести».

В ноябре 2021 года Романова приговорили к 3,5 года колонии. В январе 2023 года прокурор потребовал приговорить бывшего схимонаха Сергия к семи годам лишения свободы по делу о разжигании ненависти.

«Прошу Вас помиловать и освободить меня от дальнейшего отбытия наказания по следующим основаниям. В 1998 году я был пострижен в рясофор (иночество), в 2001 рукоположен во священника, в 2001 году пострижен в мантию, а в 2006 году в великую схиму», — обратился к Путину Сергий в своем письме.

Также отлученный от церкви Сергий указывает, что среди его заслуг — строительство 20 храмов и 5 монастырей, а также постоянная работа с бездомными и другими социально-уязвимыми гражданами.

До этого Мосгорсуд смягчил наказание Николаю Романову (бывшему схиигумену Сергию) по делу о возбуждении ненависти и вражды.

Ранее в СК возбудили дело на белгородца за разжигание ненависти против граждан России.