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Депутат заявил, что Пугачевой грозит до пяти лет тюрьмы

Журавлев заявил, что Пугачевой грозит до пяти лет тюрьмы за дискредитацию армии

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Gennadii Usoev/Global Look Press

Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит уголовное наказание на срок до пяти лет лишения свободы, если в ее постах будет выявлена дискредитация Вооруженных сил России. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Журавлев, слова которого передает РИА Новости.

«Следующий шаг — исследование ее постов на предмет присутствия в них дискредитации российской армии, именно этим, насколько понимаю, и займутся сейчас правоохранительные органы. Это уже уголовная статья, которая предполагает тюремный срок до пяти лет», — заявил он.

Журавлев отметил, что в случае признания Пугачевой иноагентом, ей будет затруднительно получать деньги из России.

9 июля Пугачева опубликовала пост в соцсетях, в котором высказалась об обстреле детской больницы в Киеве. «Бог терпелив, но всему есть предел», — написала исполнительница. Она сопроводила публикацию фотографией с окровавленным ребенком на руках у женщины.

Днем 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет». Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе города.

В Минобороны России назвали провокацией опубликованные украинскими властями фото и видеокадры из Киева после якобы намеренного ракетного удара России по гражданским объектам. В ведомстве заявили, что видеоматериалы лишь подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО.

Ранее в России ответили на слова Пугачевой.

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