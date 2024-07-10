В Москве заочно арестовали телеведущую Татьяну Лазареву

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой* Т.Ю.», — говорится в сообщении.

Днем 10 июля сообщалось, что следствие просит заочно арестовать Татьяну Лазареву.

22 июля 2022 года Минюст включило Лазареву в реестр иностранных агентов. С того момента телеведущую неоднократно штрафовали за отсутствие в ее социальных сетях маркировки иностранного агента.

13 июня текущего года стало известно, что российское министерство внутренних дел объявило ее в розыск. Как писало агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Лазареву ищут по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. В конце июня сообщалось, что против Лазаревой могут возбудить третье уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

Ранее Татьяна Лазарева сняла дочь-выпускницу в вечернем платье возле туалета.