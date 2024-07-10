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Украина запросила аварийную помощь из двух стран Европы

Минэнерго: Украина привлекла аварийную помощь из Польши и Словакии

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РИА «Новости»

Украина из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме за последние сутки привлекла аварийную помощь из Польши и Словакии. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Минэнерго, чьи слова передает ТАСС.

«В энергосистеме есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии», — заявили в Минэнерго.

По данным агентства, почасовые отключения электроэнергии будут действовать с 00:00 до 24:00 по местному времени (совпадает с московским).

При этом в ведомстве отметили, что ограничения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют для своих нужд более 80% электроэнергии.

Минэнерго также указало, что в связи с жаркой погодой возможен рост потребления электроэнергии. В частности из-за активного использования кондиционеров. Ведомство призвало украинцев к экономии электроэнергии.

Недавно стало известно, что власти Молдавии готовы обеспечить поставки электроэнергии на Украину. Помимо энергетических вопросов, стороны обсудили безопасность в регионе и перспективы сотрудничества.

Ранее на Украине пожаловались на проблемы с импортом электричества.

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