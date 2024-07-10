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На западе Москвы загорелась крыша многоэтажки

На западе Москвы загорелся битум на крыши многоэтажки

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На западе Москвы загорелась крыша многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, горела кровля дома в районе Крылатское. На месте пожара был виден черный дым и слышался хлопок.

По данным Telegram-канала, горел битум на площади 3 кв метра. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадал один человек.

До этого в Волгограде загорелся склад по переработке вторсырья. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. Позднее она выросла до 1200 квадратных метров. К тушению пожара привлечено более 70 специалистов и 24 единицы техники.

Днем 10 июля пожар также произошел в здании районного суда в Сочи начался. Огонь быстро распространился по территории площадью 600 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. Позднее пожар локализовали на площади 690 квадратов.

Ранее в Ставропольском крае неизвестные спалили с помощью луп 230 гектаров пшеницы.

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