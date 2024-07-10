Глава МИД Британии призвал освободить Владимира Кара-Мурзу

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми потребовал немедленно освободить из российской колонии журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом), который отбывает наказание за государственную измену. Соответствующая публикация появилась на сайте британского МИД.

«Как министр иностранных дел я готов призвать Россию немедленно освободить британского гражданина Владимира Кара-Мурзу по гуманитарным соображениям», — говорится в сообщении.

Кара-Мурза отбывает наказание в омской ИК-7 за публикацию фейков о действиях Вооруженных сил России, госизмену и участие в работе нежелательной организации. Суд приговорил его к 25 годам заключения в колонии строгого режима. Вину он не признал ни по одному из пунктов обвинения.

20 июня Кара-Мурзу перевели в помещение камерного типа (ПКТ) в колонии в Омской области. 5 июля стало известно, что журналист попал в тюремную больницу.

Кара-Мурза имеет два гражданства — российское и британское.

Ранее Песков ответил на вопрос о ситуации с Кара-Мурзой в колонии.