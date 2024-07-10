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Власти Копенгагена подарят туристам бесплатные обеды за участие в субботнике

В Копенгагене туристам предложили бесплатные обеды и экскурсии за уборку мусора

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Martin Meissner/AP

В Копенгагене туристам предлагают поучаствовать в субботниках в обмен на бесплатные экскурсии и обеды. Об этом сообщается на сайте туристического управления датской столицы.

Пилотный проект CopenPay, нацеленный на изменение менталитета туристов, был разработан департаментом туризма, чтобы поощрить их выбор в пользу экологии. Теперь туристы получат вознаграждение за участие в таких экологических мероприятиях, как езда на велосипеде, присутствие на субботниках или волонтерство на местных фермах.

Власти города узнали, что 82% приезжих утверждают, что хотят вести экологически безопасный образ жизни, но при этом только 22% уже изменили свое поведение в соответствии с его стандартами. Как ожидается, CopenPay может помочь гостям города преодолеть большой разрыв между желанием действовать экологически рационально и их реальным поведением. За помощь Копенгагену в сохранении его экологии туристам предоставят бесплатный доступ в музеи, а также пригласят их на прогулку на байдарках и даже накормят бесплатным вегетарианским обедом.

«Для нас главная задача — сделать путешествия экологичными. Мы хотим, чтобы посетители делали осознанный, экологичный выбор и, как мы надеемся, в итоге получали еще более приятные впечатления от своих поездок. Таким образом, с помощью CopenPay мы стремимся стимулировать устойчивое поведение туристов, одновременно обогащая их культурный опыт», — говорит генеральный директор организации Wonderful Copenhagen.

Программа CopenPay будет действовать с 15 июля до 11 августа. Желающих к ней присоединиться попросят предъявить «доказательства» участия, например, показать свое фото, сделанное во время поездки на велосипеде.

Ранее в немецком городе решили платить местным жителям за добровольный отказ от автомобилей.

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