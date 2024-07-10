В Москве арестованный сбежал от сотрудницы полиции во время поездки на такси

В Москве иностранец, арестованный за повторную пьяную езду, сбежал из-под конвоя во время поездки на такси, пишет Сапа.

В марте гражданина Узбекистана полиция объявила в федеральный розыск, задержали его лишь несколько дней. В итоге суд назначил мужчине пять суток ареста, доставить арестованного в ИВС должна была оперуполномоченная.

Однако мигранту удалось сбежать из-под конвоя, так как сотрудница полиции не стала надевать на него наручники на время поездки. Во время одной из остановок мужчина выскочил из такси и сумел скрыться от оперативницы.

Беглеца вновь объявили в розыск и задержали уже через несколько часов на территории ТК «ФУД Сити». Теперь в отношении иностранца собираются возбудить новое дело, также сотрудники полиции проверяют свою коллегу, занимавшуюся конвоированием мужчины.

Ранее арестанту добавили срок за побег из СИЗО через окно для приема посылок.