Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В деле о захвате ростовского СИЗО появился второй обвиняемый

Mash: заключенный Гандалоев стал вторым обвиняемым в деле о захвате СИЗО-1

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

В деле о захвате террористами СИЗО-1 в Ростове-на-Дону появился второй обвиняемый — заключенный, которого задержали в начале бунта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что он остался в живых и дал подробные показания, как его сокамерникам удалось подготовить побег и кто помогал им доставать запрещенные в изоляторе предметы.

Как сообщает Mash, 16 июня из камеры № 96 сбежали не шестеро заключенных, а семеро. Малик Гандалоев — единственный, кого в момент активной фазы бунта задержали конвоиры. Он сопротивлялся и ранил заточкой сотрудников. Гандалоев станет вторым обвиняемым по делу о теракте. Первый — Даниил Камнев, которого после ранения спасли врачи.

4 июля сообщалось, что четверых сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону уволили в ходе разбирательств после инцидента с захватом. В результате последнего обыска в изоляторе у арестантов нашли две игровые приставки PlayStation 4 и один Xbox.

16 июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники младшего инспектора Виктора Кончакова и начальника оперативного управления ФСИН по Ростовской области Александра Богма, угрожая заточками. Они требовали машину и освобождения. Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году.

Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

Ранее всех заключенных СИЗО в Ростове-на-Дону побрили наголо.

Все новости на тему:
Захват заложников в Ростове
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами