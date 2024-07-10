В деле о захвате ростовского СИЗО появился второй обвиняемый

В деле о захвате террористами СИЗО-1 в Ростове-на-Дону появился второй обвиняемый — заключенный, которого задержали в начале бунта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что он остался в живых и дал подробные показания, как его сокамерникам удалось подготовить побег и кто помогал им доставать запрещенные в изоляторе предметы.

Как сообщает Mash, 16 июня из камеры № 96 сбежали не шестеро заключенных, а семеро. Малик Гандалоев — единственный, кого в момент активной фазы бунта задержали конвоиры. Он сопротивлялся и ранил заточкой сотрудников. Гандалоев станет вторым обвиняемым по делу о теракте. Первый — Даниил Камнев, которого после ранения спасли врачи.

4 июля сообщалось, что четверых сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону уволили в ходе разбирательств после инцидента с захватом. В результате последнего обыска в изоляторе у арестантов нашли две игровые приставки PlayStation 4 и один Xbox.

16 июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники младшего инспектора Виктора Кончакова и начальника оперативного управления ФСИН по Ростовской области Александра Богма, угрожая заточками. Они требовали машину и освобождения. Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году.

Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

Ранее всех заключенных СИЗО в Ростове-на-Дону побрили наголо.