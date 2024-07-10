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В США умерла пациентка с пересаженной генномодифицированной свиной почкой

AP: в США умерла пациентка, получившая генномодифицированную свиную почку

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В США скончалась женщина, которой пересадили генномодифицированную свиную почку. Об этом пишет Associated Press.

54-летняя Лиза Пизано из Нью-Джерси страдала от тяжелой сердечной и почечной недостаточности. В апреле этого года врачи провели экспериментальную операцию, в ходе которой ей пересадили генетически модифицированную свиную почку. Также ей имплантировали механический насос сердца.

Через 47 дней после операции врачам пришлось удалить почку свиньи и отправить пациентку на диализ. Ее состояние стало ухудшаться, а 7 июля она умерла. Доктор Роберт Монтгомери, руководивший операцией, отметил мужество пациентки и ее вклад в медицинскую науку.

В мае стало известно, что пациент, которому впервые в мире пересадили генетически модифицированную почку свиньи, скончался в США почти через два месяца после операции. При этом в медучреждении отметили, что признаков того, что мужчина скончался в результате операции, нет.

Ранее сообщалось, что в США человеку впервые успешно пересадили сердце свиньи.

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