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Стали известны подробности о семье, разбившейся на самолете в Татарстане

Shot: разбившаяся на самолете Cessna в Татарстане семья не планировала полет

Семья, которая разбилась на прогулочном самолете Cessna в Татарстане, не планировала полет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, семья из Москвы ехала на машине в Самару в отпуск и решила остановиться по пути недалеко от населенного пункта Камское Устье. Там им предложили прогулку на самолете, чтобы насладиться видами местной природы с воздуха. Во время полета воздушное судно потерпело крушение.

Пилот Евгений Г. 1983 года рождения, а также находившиеся на борту Виктория Ч. 1977 года рождения и Василиса Ч. 2013 года рождения не выжили. Еще один член семь Дмитрий Ч. сейчас находится в реанимации Камско-Устьинской центральной районной больницы.

До этого в Татарстане возбудили уголовное дело по факту крушения.

По версии следствия, 10 июля легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря. Летательный аппарат выполнял экскурсионный полет. На его борту находилось четыре человека, в том числе ребенок. В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся.

Ранее появились подробности крушения легкомоторного самолета в Татарстане.

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