В России высказались о планах США выделить $1 млрд на ПВО для ВСУ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на планы США и ряда союзников выделить миллиард долларов на усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот вопрос депутат обсудила с «Лентой.ру».

«Не знаю, как будут рядовые американцы реагировать на такие решения. У них скоро выборы, и им вряд ли нравится то, что сейчас происходит. Это же все траты из их налогов», — заявила она.

Журова подчеркнула, что подобное решение не понравится простым американским гражданам. Также парламентарий поинтересовалась тем, как это решение будет использоваться в предвыборных лозунгах.

На саммите, приуроченном к 75-й годовщине основания НАТО, Вашингтон и союзники опубликовали заявление, в котором говорилось об обещании выделить $1 млрд на укрепление украинской противовоздушной обороны.

Саммит проходит с 9 по 11 июля. Участие в коалиции по военной поддержке Украины приняли более 50 стран мира.

Кроме того, стало известно, что Украина получит от Запада системы ПВО Patriot, SAMP-T, NASAMS, HAWK, IRIS и Gepard.

Ранее стало известно, о чем говорили на открытии саммита НАТО.