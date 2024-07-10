Движение судов через пролив Босфор приостановили

В Босфорском проливе в районе Турции приостановили движение кораблей. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным источника издания, Босфор перекрыли после неудачной операции по буксировке судна.

В июне движение судов приостанавливали в проливе Дарданеллы. Причиной этому стал отказ двигателя танкера PAROS. Движение судов какое-то время осуществлялось в одностороннем направлении юг-север.

1 июля стало известно, что минтранс Турции повысил сбор за прохождение иностранными торговыми судами проливов Босфор и Дарданеллы до $5,07 за чистый тоннаж. Представители страны объяснили, что повышение сборов принесет в казну не менее $900 млн ежегодно.

Отмечается, что с начала 1983 года сборы рассчитывались в золотых франках и составляли $0,80 за чистый тоннаж судна. В октябре 2022 года этот порядок был изменен, а тариф увеличен до $4,08.

Ранее сообщалось, что Дания хочет ограничить проход кораблей с нефтью из РФ через Балтику.