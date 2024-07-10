Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Движение судов через пролив Босфор приостановили

Reuters: движение судов через Босфор остановили из-за ошибки при буксировке

close
100%
Global Look Press

В Босфорском проливе в районе Турции приостановили движение кораблей. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным источника издания, Босфор перекрыли после неудачной операции по буксировке судна.

В июне движение судов приостанавливали в проливе Дарданеллы. Причиной этому стал отказ двигателя танкера PAROS. Движение судов какое-то время осуществлялось в одностороннем направлении юг-север.

1 июля стало известно, что минтранс Турции повысил сбор за прохождение иностранными торговыми судами проливов Босфор и Дарданеллы до $5,07 за чистый тоннаж. Представители страны объяснили, что повышение сборов принесет в казну не менее $900 млн ежегодно.

Отмечается, что с начала 1983 года сборы рассчитывались в золотых франках и составляли $0,80 за чистый тоннаж судна. В октябре 2022 года этот порядок был изменен, а тариф увеличен до $4,08.

Ранее сообщалось, что Дания хочет ограничить проход кораблей с нефтью из РФ через Балтику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами