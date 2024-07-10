Эксперты: ограничение цен на авиабилеты приведет к их дефициту

В России не нужно вводить ограничение стоимости авиабилетов, так как это сделает их недоступными, а также плохо повлияет на работу авиакомпаний, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Подобные меры приведут к тому, что люди будут дни и ночи стоять в очередях ради каждого перелета, предупредил он в беседе с НСН.

При выполнении субсидированных перевозок компании получают средства от пассажиров и государства. При таком варианте существует верхний потолок цен – дороже билеты продавать нельзя. А на коммерческие маршруты перевозчики самостоятельно устанавливают тарифы, их фиксация на одном уровне противоречит Воздушному кодексу. Если будет введено ограничение цен, то это ударит по авиакомпаниям, считает эксперт.

«Любое вмешательство в ценообразование приведет к ухудшению финансового положения авиакомпаний, а также к снижению доступности билетов, что самое неприятное», — подчеркнул Пантелеев.

Он привел в пример случаи, когда компании устанавливают фиксированную цену билетов на Дальний Восток, подчеркнув, что в этом случае выгоду от этого успевают почувствовать только те, кто успел приобрести билет. На пиковые даты, как правило, билетов уже не бывает.

«Мы рискуем повторить советский опыт, когда люди проводили дни и ночи у кассы, желая получить заветный билет», — предупредил глава «Авиапорта».

Напомним, в Госдуме сообщили о начале работы над введением потолка цен на авиабилеты. Уточняется, что верхние границы их стоимости планируется определить уже в этом году после определения категорий и критериев с Минтрансом и ФАС.

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