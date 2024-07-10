Женщина лишилась практически всех своих денег по вине термитов

Женщина из Малайзии рассказала, что лишилась практически всех своих сбережений по вине термитов, пишет World of Buzz. Насекомые буквально съели ее деньги.

Как рассказала малайзийка в соцсетях, ее мать не стала относить накопленные деньги в банк, а воспользовалась старинным способом, положив их в копилку и спрятав ее дома. Спустя два месяца женщина решила проверить свои накопления и с удивлением обнаружила, что 80 процентов банкнот оказались съеденными термитами.

Мать с дочерью признались, что понятия не имеют, откуда в их доме появились эти насекомые и как они смогли добраться до денег.

«Мы всегда ставили наши копилки в одно и то же место», — добавили женщины.

Хозяйка денег сообщила, что планирует пойти с ними в банк и надеется, что там смогут заменить поврежденные купюры.

Ранее ученые нашли древнейшие действующие термитники на Земле.