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Женщина лишилась практически всех своих денег по вине термитов

WOB: в Малайзии термиты съели практически все деньги из копилки женщины

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madam_mama06/TikTok

Женщина из Малайзии рассказала, что лишилась практически всех своих сбережений по вине термитов, пишет World of Buzz. Насекомые буквально съели ее деньги.

Как рассказала малайзийка в соцсетях, ее мать не стала относить накопленные деньги в банк, а воспользовалась старинным способом, положив их в копилку и спрятав ее дома. Спустя два месяца женщина решила проверить свои накопления и с удивлением обнаружила, что 80 процентов банкнот оказались съеденными термитами.

Мать с дочерью признались, что понятия не имеют, откуда в их доме появились эти насекомые и как они смогли добраться до денег.

«Мы всегда ставили наши копилки в одно и то же место», — добавили женщины.

Хозяйка денег сообщила, что планирует пойти с ними в банк и надеется, что там смогут заменить поврежденные купюры.

Ранее ученые нашли древнейшие действующие термитники на Земле.

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