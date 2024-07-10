Совфед одобрил поправки об увеличении дефицита бюджета

Члены Совета Федерации утвердили поправки в федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, которые предполагают рост дефицита бюджета в текущем году. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, дефицит бюджета будут оценивать на 2,12 трлн рублей вместо уже утвержденных 1,595 трлн рублей. Таким образом дефицит превысит 1% от ВВП.

При этом оценка доходов немного снизится — с 35,065 трлн рублей до 35,062 трлн рублей. Прогнозируется уменьшение доходов от нефти и газа — с 1,821 трлн рублей до 1,053 трлн рублей. В то же время расходы могут вырасти до 37,182 трлн рублей вместо 36,66 трлн рублей.

Оценка инфляции также изменилась — с 4,5% до 5,1%.

До этого Минфин РФ подсчитал дефицит бюджета России за полгода. Он составил 929 млрд рублей, что значительно меньше показателя за аналогичный период 2023 года, который тогда составил 2,35 трлн рублей.

Ранее стало известно, как помощь Украине сказалась на дефиците бюджета США.