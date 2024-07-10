Мизулина сообщила о «побеге» Гусейна Гасанова из России

Известный российский блогер Гусейн Гасанов находится в бегах. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Мизулина рассказала, что налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах. Она также выразила надежду, что ФНС, МВД и СК разберутся с деятельностью блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била.

15 июля сообщалось, что Гусейн Гасанов может стать фигурантом разбирательства, связанного с налогами. Соответствующий иск подала московская налоговая инспекция. У мужчины накопился долг перед ФНС в размере 144 миллионов рублей. На данный момент сам блогер находится на территории другого государства.

До этого компания, в которой у Гасанова есть доля, получила иск от другой организации. ООО «Банда фудс», занимавшаяся приготовлением блюд японской кухни, пользовалась услугами ООО «Доставка 24» для доставки еды, но спустя несколько месяцев первая компания закрылась. Сейчас ООО «Доставка 24» требует у бывшего партнера 645 тысяч рублей.

Ранее Егор Крид проиграл суд против Мизулиной.