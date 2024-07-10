Медведев оценил уровень зарплат инженеров

Зарплата инженера не может быть меньше, чем у курьера, возникающий в этой сфере перекос нужно исправлять. Об этом заявил замглавы Совбеза (СБ) РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании о совершенствовании трудового законодательства, чьи слова приводит Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

«Это ненормальная ситуация, повод государству и нашей партии задуматься о том, каким образом это регулировать. При всей важности этой сферы (обслуживания — «Газета.Ru»), реальное производство из жизни никуда не ушло», — заявил политик.

Медведев также отметил, что перекос в доходах бывает связан не столько с зарплатами, сколько с разницей в налоговой нагрузке при разных видах трудоустройства.

По мнению замглавы Совбеза РФ, партии «Единая Россия» и всему государству следует провести анализ на тему изменений ситуации. Медведев отметил, что в случае, если в стране будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора, то в результате это может «создать когда-нибудь настоящие проблемы».

Медведев в качестве примера привел ситуацию на сегодняшний день — государство вынуждено решать в ходе специальной военной операции проблемы, когда не хватает профессиональных работников, тогда как курьеров или же тех, кто занимается частным извозом, «на заводы отправить невозможно».

В июне в России зафиксировали скачок зарплат трудовых мигрантов — в среднем они начали получать на 23% больше. Тем временем в сфере доставок мигранты сегодня зарабатывают наравне со специалистами сферы IT.

Ранее стало известно, ради чего работают россияне.