Площадь пожара в Волгограде увеличилась

Площадь пожара на складе по переработке вторсырья в Волгограде увеличилась до 1200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

До этого была информация о 1000 квадратных метров.

По данным МЧС, огонь перекинулся на одноэтажное железобетонное здание. Огонь стремительно распространяется из-за горючих материалов, жаркой и сухой погоды.

К ликвидации пламени привлечено более 70 специалистов, работают 24 единицы техники.

Несколькими часами ранее в Волгоградской области пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе, которое возникло после атаки беспилотника. По данным МЧС, пожар был потушен в 03:40 по мск, в 06:40 по мск были ликвидированы его последствия. Пострадавших нет.

Накануне полностью потушили пожар в многоквартирном жилом доме в городе Батайске, расположенном в Ростовской области. Представители МЧС заявили, что теперь экспертам предстоит установить причину происшествия.

Ранее в подмосковном городе Мытищи из горящей конюшни спасли табун лошадей.