Многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области попал под обстрел

В Шебекино Белгородской области прилет в многоквартирный дом. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Шепот Шебекино».

«Над городом поднимается дым. Очевидцы сообщают о пострадавших», — говорится в публикации.

10 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе. По его данным, в результате атаки пострадал один человек.

Утром 10 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями.

В этот же день Гладков заявил, что жителям Белгородской области выплатили компенсацию за потерянное из-за атак ВСУ имущество. Также Гладков сообщил о восстановлении пострадавшего при атаке беспилотника ВСУ на Прохоровку храма Петра и Павла к 12 июля — православному празднику Петра и Павла. На ремонт храма ушло меньше месяца.

Ранее в Союзном государстве заявили о стягивании сил ВСУ к границе с Белоруссией.