Песков ответил на вопрос о ситуации с Кара-Мурзой в колонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о ситуации с публицистом Владимиром Кара-Мурзой (признан в РФ иностранным агентом) в колонии.

«Мы не имеем возможности наблюдать за этой ситуацией. У нас есть соответствующие ведомства, ФСИН, которые занимаются работой с заключенными, с осужденными. Это не входит в нашу прерогативу», — сказал представитель Кремля.

Кара-Мурза отбывает наказание в омской ИК-7 за публикацию фейков о действиях Вооруженных сил России, государственную измену и участие в работе нежелательной организации. Суд приговорил его к 25 годам заключения в колонии строгого режима. Вину он не признал ни по одному из пунктов обвинения.

5 июля супруга Кара-Мурзы сообщила, что его перевели из колонии строгого режима ИК-6 Омска в тюремную больницу.

20 июня адвокат Вадим Прохоров (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что журналиста Владимира Кара-Мурзу перевели на полгода в помещение камерного типа (ПКТ) в колонии в Омской области. ПКТ — тюремная камера внутри колонии с более жесткими условиями содержания.

Ранее Кара-Мурзу наградили Пулитцеровской премией.